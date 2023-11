W Słupsku skradziono sprzęt narciarski za kilkadziesiąt tysięcy złotych. A za trzy tygodnie wyjazd na obóz narciarski

Do zdarzenia doszło w miniony weekend z 12 na13 listopada - dokładnie z niedzieli na poniedziałek, w Słupsku na ulicy Kniaziewicza.

- Straty są ogromne. To kilkadziesiąt par nart w różnych rozmiarach, część zupełnie nowa, jeszcze nigdy nie wypożyczana. To też deski snowboardowe, kaski, buty narciarskie, gogle narciarskie o wartości od 150 do 500 złotych. A także odzież sportowa - kurtki narciarskie, skarpety oraz pokrowce na narty i deski. Jeszcze nie policzyliśmy dokładnie, ale w sumie jest to wartość kilkudziesięciu złotych - mówi Iza Zdanowicz, właścicielka wypożyczalni i biura turystycznego Delfin Travel. - Złodzieje weszli przez dach. Musiało być ich kilkoro, ponieważ jeden nie dałby rady. Na zewnątrz jest monitoring, ale złodzieje podjechali od tylu i weszli przez okno.

Sprzęt jest oznaczony logo firmy "Delfin".

- Początkowo pomyślałam, że to kompletni amatorzy, przecież jak pozbędą się sprzętu, który jest oznaczony zarówno logo, jaki ponumerowany. Ale przecież mogą sprzedać na serwisach internetowych, a ludzie pomyślą, że po prostu wypożyczalnia wyprzedaje sprzęt. A poza tym, pomyśleli o zatarciu śladów. Podłoga była zalana jakąś substancją chemiczną, aby pies nie podjął tropu - mówi pani Iza.