W Słupsku walczyli o tytuł Mistrza Nawigacji Województwa Pomorskiego

W czwartek, 14 marca 2024 r. , w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku odbył się rejonowy etap IX Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji Województwa Pomorskiego. Turniej nawigacyjny organizowany jest przez Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w ścisłej współpracy z Fundacją Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” ze Słupska oraz Pomorskim Związkiem Żeglarskim w Gdyni. Pomysłodawcą konkursu nawigacyjnego jest kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski, propagator rozwoju gospodarki morskiej w regionie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

- Do etapu rejonowego konkursu zostało zakwalifikowanych 36 uczestników z pomorskich szkół podstawowych - z Gdyni, Leźna, Kobylnicy, Ustki, Słupska, Szemudu, Zagórzycy, Wrocławia i Gdańska. Warunkiem przystąpienia do konkursu było przejście eliminacji wstępnych w szkołach, wykonanie testu wiadomości, który odbył się w Gdyni i Słupsku. W tym etapie należało uzyskać odpowiedni próg punktów kwalifikujących do etapu drugiego - mówi Dariusz Kloskowski, prezes Fundacji „Sub ventum” i jednocześnie przewodniczący jury, który przygotował zadanie konkursowe.