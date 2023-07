W Ustce bezmyślni turyści dla zabawy odczepili kuter, który uszkodził jacht. Przygoda zakończy się w sądzie

Młodzi mężczyźni ze Śląska dla zabawy odczepili rybacki kuter. Ten podryfował i uderzył w drogi jacht. Panowie nie spodziewali się, że w porcie jest monitoring, który skrupulatnie nagrał ich wyczyn.

- Policjanci z Komisariatu Policyjnego w ustce otrzymali zgłoszenie o łodzi, która stała zacumowana w Ustce i została odczepiona przez nieznanych sprawców. Następnie łódź przesuwała się po terenie kanału portowego, w wyniku czego uszkodziła jeden ze stojących tam jachtów. Na miejsce zdarzenia od razu pojechali policjanci, którzy ustalili okoliczności tego zdarzenia. Mundurowi przesłuchali świadków, zabezpieczyli monitoring, a wyniku czynności operacyjnych ustalili tożsamość osób, które mogą mieć związek z tą sprawą. Są to dwaj mieszkańcy województwa śląskiego, którzy w najbliższym czasie usłyszą zarzuty - mówi młodszy aspirant Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Nie ujdzie im to na sucho. Art. 288 Kodeksu karnego § 1. mówi, że kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.