W Ustce „Książka na telefon”. Zadzwoń, umów się z bibliotekarzem, czytaj Bogumiła Rzeczkowska

Biblioteka Miejska w Ustce zaprasza do korzystania z usługi „Książka na telefon”. Osoby starsze, chore, czy mające problem z poruszaniem się mogą zadzwonić do wypożyczalni, zamówić lekturę i czekać na przyjście bibliotekarza. To z pewnością ułatwi im dostęp do księgozbioru.