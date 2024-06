W Ustce z nieba lał się żar. Po upale na ochłodę przyszła burza i ulewa. To był dynamiczny weekend nad morzem

- Długotrwałe i skrajnie wysokie temperatury mają wpływ na rozciąganie się materiałów, z których wykonana jest kładka. Powoduje to wydłużenie się mostu i want, na których kładka jest zawieszona, a co za tym idzie nie ma możliwości bezpiecznego jej zaryglowania kładki po stronie wschodniej portu - wyjaśnia Eliza Mordal, rzeczniczka usteckiego ratusza.

Tymczasem na usteckiej plaży już pojawiają się lub są montowane sezonowe atrakcje. Od 1 lipca będzie też bezpieczniej, bo ratownicy będą strzec nie tylko stumetrowego odcinka jak dotychczas. W sezonie 2024 służbę ratowniczą w kąpieliskach w Ustce pełnić będzie około 30 ratowników WOPR, czuwających z wież na lądzie oraz z wody na łodzi motorowej i skuterach wodnych oraz na stanowiskach ratowniczych z pełnym wyposażeniem. W lipcu i sierpniu w godzinach 10-18 ratownicy będą strzec 400 metrów kąpieliska na plaży wschodniej. Natomiast na plaży zachodniej będzie strzeżony 200-metrowy odcinek, oddalony od falochronu zachodniego o około 620 metrów, z pełną obsadą ratowniczą na dwóch wieżach, a od strony wody na skuterze, także w godzinach 10-18. Niezależnie od pogody.

A pogoda? Jak to na Bałtykiem - zmienną jest.