Porzeczki, azalie, truskawki w zamian za śmieci! Do rozdania było dwa tysiące roślinek. Akcja PGK to strzał w dziesiątkę!

- Regularnie bierzemy udział w tych akcjach. Tam, gdzie mieszkamy, nie są zabierane elektrośmieci, więc je zbieramy i przywozimy tutaj. Zimą po świerk też przyjeżdżamy. Dziś oddaliśmy szkło i elektrośmieci. A do domu jedzie borówka i porzeczka - mówi pani Małgorzata.

Ewelina i Weronika też były zadowolone.

- Ja mam piękną miętę. A ja gruszę do ogródka. To w zamian za baterie i szkło - mówią dziewczyny.

Mimo, że kolejka słupszczan była długa, aż za bramę, roślin dla nikogo nie zabrakło. Były wśród nich drzewka owocowe - grusze, jabłonie, krzewy porzeczki, agrestu, czy borówki, mnóstwo kwiatów kwitnących - piękne azalie, begonie, pelargonie oraz zioła.

- Dla pierwszych stu gości mieliśmy przygotowane vouchery do Parku Wodnego Trzy Fale o wartości 150 złotych, głośniki, rozgałęźniki USB, koce piknikowe, torby z gadżetami. I oczywiście każdy dostawał sadzonkę. Do wybory były sadzonki kwiatów balkonowych, rabatowych, drzewka i krzewy owocowe, zioła. To nasza trzynasta akcja i z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Byłam tu o 6.30, a pierwsi mieszkańcy już stali pod bramą - mówi Andżelika Zielińska, specjalista ds. edukacji ekologicznej w PGK w Słupsku. - Podczas ostatniej akcji zebraliśmy dwie tony elektrośmieci, półtorej tony makulatury, tonę szkła i dwieście baterii. Spodziewamy się, że dziś bedzie podobnie, ale dokładne dane podamy po zważeniu, w poniedziałek - mówi pani Andżelika.