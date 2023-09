Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA]

- Inwestycja realizacyjnie rozpoczęła się już w 2020 roku, była to inwestycja w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. W pierwszym okresie wykonawca na bazie programu funkcjonalno-użytkowego sporządził szczegółową dokumentację projektową – zarówno projekt budowlany, jak i wykonawczy dla całego obiektu. Na początku ubiegłego roku rozpoczęły się roboty budowlane, które były prowadzone na terenie kolejowym, w bezpośrednim sąsiedztwie słupskiego dworca kolejowego – poinformował w rozmowie z „Głosem” Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

Nowo wybudowany węzeł transportowy ma w założeniu usprawnić pasażerom korzystanie z komunikacji zbiorowej. Dostęp do kolei i przewozów autobusowych mają mieć niemal w jednym miejscu – nowy dworzec autobusowy łączy się bowiem tunelem ze stacją kolejową. Ma to umożliwić pasażerom szybkie przesiadki. Podziemnym przejściem, które wybudowało PKP da się już przejść.

Zmiany dla pasażerów komunikacji autobusowej

Choć długo nie było wiadomo, kiedy (i czy w ogóle) słupski PKS przeniesie się na nowy dworzec autobusowy, to ostatecznie przewoźnik zdecydował się realizować kursy z węzła transportowego. Nie oznacza to jednak, że od poniedziałku dotychczasowy dworzec PKS przy ul. Kołłątaja ział będzie pustkami – poszczególne linie na węzeł przenoszone będą stopniowo.

- Od poniedziałku zaczyna się funkcjonowanie tego węzła w komunikacji regionalnej. Będą tutaj przyjeżdżać i odjeżdżać pierwsze linie PKS oraz Nord Expressu. Systematycznie, w czasie tego rozruchu będą dodawane kolejne linie tak, aby w przyszłym roku już cały transport autobusowy odbywał się z węzła transportowego – precyzuje dyrektor ZIM.

PKS Słupsk podał, że od 25 września z nowego dworca za torami kolejowymi odjeżdżać będą autobusy linii 204 – do Kluk przez Smołdzino, 208 – do Bruskowa Wielkiego, Gałęzinowa i Ustki oraz 219 – do Ustki przez Możdżanowo. Kursy wystartują kilka minut wcześniej, niż dotychczas. Zmiany dla pasażerów ogłosił też Nord Express – w poniedziałek z węzła wystartują linie nr 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109.

Przynajmniej na razie, komunikacji miejskiej na węźle transportowym nie zobaczymy, choć ZIM myśli o zmodyfikowaniu trasy linii nr 8, tak aby zajeżdżała ona na nowy dworzec. Przekierowanie miejskich autobusów na powstały obiekt utrudnia brak dodatkowego połączenia drogowego z Zatorzem. Wybudowanie łącznika z ulicą Sobieskiego to jednak tylko kwestia czasu.