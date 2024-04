Ze Słupska do Miastka pojedziemy autobusem z biletem na pociąg

Nie wszędzie w naszym regionie dojedziemy pociągiem. Czasem w codziennych dojazdach w jedną stronę można pojechać pociągiem, ale w drugą lepiej pasuje połączenie autobusowe. To nie tylko niewygoda, ale i dodatkowe koszty. Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, od 1 maja na wybranych liniach kolejowe bilety miesięczne w ramach Taryfy Pomorskiej będą honorowane w autobusach. Chodzi o linie, które obsługiwane są na zlecenie samorządu województwa. Oznacza to, że z jednym biletem będzie można wsiąść zarówno do pociągu, jak i do autobusu.

Kolejowe bilety miesięczne wydane w ramach Taryfy Pomorskiej (tj. bilety miesięczne normalne, z ulgami ustawowymi i handlowymi 10 proc. I 50 proc.) obowiązujące na odcinkach Gdynia – Hel, Słupsk – Miastko i Chojnice – Kościerzyna będą honorowane w autobusach, które wykonują przewozy pasażerskie na zlecenie samorządu województwa pomorskiego na liniach: Słupsk – Miastko (10 par kursów PKS Bytów), a także Gdynia – Hel (dwie pary połączeń PKS Gdynia), , Chojnice – Kościerzyna (łącznie 10 par obsługiwanych przez PKS Starogard Gdański i PKS Chojnice).

Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronach internetowych przewoźników autobusowych i Polregio.