Węzeł transportowy w Słupsku jak węzeł gordyjski. Pełen problemów

Węzeł transportowy w Słupsku miał spinać ze sobą cały transport w mieście. Tak, aby korzystający z niego podróżujący mogli przesiać się bez problemy z pociągu na autobus – czy to PKS, MZK, czy prywatnego przewoźnika. Póki co, nie dojeżdża tam żaden miejski autobus – najbliższe przystanki znajdują na ulicach Kołłątaja, Wojska Polskiego i Sobieskiego. Odjeżdżają pekaesy, ale tylko kilka linii PKS Słupsk. Za to wszystkie PKS Bytów.

Nasi czytelnicy zgłosili także nam, że zaraz po uroczystym otwarciu zamknięto poczekalnię. Nie działają też windy.

- Mój list dotyczy występu kabaretu na uroczystym otwarciu dworca – pisze pan Ignacy ze Słupska. - Dnia 27 września, chcąc sobie skrócić drogę do domu, skorzystałem z przejścia podziemnego od dworca PKP do dworca PKS, a przy okazji chciałem zobaczyć to „cudo”. Przy moim wieku 79 lat i niesprawności chciałem skorzystać z wind, niestety windy nie są czynne. Drzwi do dworca PKS zamknięte. Zapytałem pracującego tam pracownika, kiedy będą czynne windy i obiekt dworca. Usłyszałem, że na razie są prowadzone prace a windy i dworzec będą dostępne, gdy te prace zostaną zakończone. Kiedy on będzie, to on nie wie.