Wezmą pod swoje skrzydła młodszych kolegów. Licealiści z II LO pomogą uczniom słupskich podstawówek

- Już przed wami w najbliższym czasie zajęcia powtórzeniowe, wyrównawcze, jeżeli chodzi o matematykę. Będziemy spotykać się na wspólnych projektach edukacyjnych, będziemy chcieli, abyście przybywali do nas, do budynku szkoły, który we wrześniu, w przyszłym roku będzie obchodził swoje 75-lecie, aby poznawać swoich starszych kolegów. Będzie to również szansa na to, aby rozwijać swoje umiejętności komunikacji, negocjacji, ale również współpracę między pokoleniami – tłumaczył założenia współpracy między szkołami Mariusz Domański.

- Idea klas patronackich powstała w naszej szkole rok temu. Jest to innowacyjny pomysł na to, aby przede wszystkim przełamywać lody związane z trudnym przejściem z jednego etapu edukacyjnego na drugi – mówił Mariusz Domański, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku.

- Szkoła średnia to czas nowych przyjaźni, nowych wyzwań. Cudownie, że te przyjaźnie będzie można zacząć jeszcze szybciej. To wspólne uczenie się, to nie tylko nastawienie się na lepsze wyniki edukacyjne, ale to jest nastawienie na budowanie relacji, na oswajanie się z nowym miejscem, na poznawanie nowych realiów – mówiła Marta Makuch, wiceprezydent Słupska.

- Najbardziej boję się matematyki – wiadomo, to królowa nauk. Nie jest to łatwa nauka. Właśnie w tym może nam pomóc II LO. Najmniej obawiam się polskiego, a w tym kierunku chciałabym iść, interesuję się tym – uważa Hania Żurawska uczennica ósmej klasy w SP3.

Licealiści, poprzez pomoc młodszym, też zyskają – przede wszystkim na pewności siebie, która przyda im się na egzaminie maturalnym.

- Wierzę, że pomogę młodszym w przygotowaniu się do egzaminów ósmoklasisty. Sama chodziłam do SP3 i są tam moi znajomi. Mam nadzieję, że podołam wyzwaniu. W naszej szkole jest projekt „Zwolnieni z Teorii”, gdzie nauczamy młodych, którzy jeszcze są w podstawówkach, więc mam już doświadczenie w tym kierunku. Da mi to możliwość porozumienia się z innymi ludźmi, pomoże mi to też przygotować się do matury, ponieważ na maturze ustnej muszę umieć się porozumieć – podkreśla Maja Grondziewska z klasy IID w II LO.

Dyrekcja słupskich podstawówek jest pewna, że doświadczenie i wiedza przekazana młodszym uczniom przez licealistów będzie procentować w przyszłości.

- Jestem zaszczycona i zadowolona z tego, że nasza siódma klasa zostanie objęta patronatem LO II. Wiem, że to świetne dzieciaki. Mam nadzieję, że będzie to dla nich motywacja do dalszej pracy, chęci rozwoju. Poznają swoich starszych kolegów, wejście do tej szkoły nie będzie zatem zupełnie obce i zupełnie nowe – mówiła Marta Dyjas, dyrektor SP8.

- Jest mi niezmiernie miło, ze uczniowie klasy ósmej dołączyli do tego wspaniałego grona klas patronackich. Nasi uczniowie mają ogromny potencjał i mam nadzieję, ze oprócz tej wartości dydaktycznej, również ogromną wartością będzie wartość społeczna – to, że poznacie siebie nawzajem, to, że się pogłębią wasze relacje – zaznaczyła Marzena Wolska, dyrektor SP3.