Wielka impreza integracyjna już w piątek w Korzybiu! Gwiazdy zagrają dla osób niepełnosprawnych

Organizatorzy na wydarzenie zapraszają wszystkich – i młodszych, i starszych, ale przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. To w szczególności dla nich zagrają zaproszeni na imprezę artyści. Będzie to zatem doskonała okazja do świetnej zabawy, ale też integracji. Organizatorzy liczą, że ich działania przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych i ich codziennego funkcjonowania.

- Naszym celem jest wspólna integracja z osobami niepełnosprawnymi. W Polsce nikt nie organizuje koncertów, na które zapraszane są takie osoby. Nikt nie myśli, że chcą oni czuć się tak samo jak my – podkreśla Beata Gałecka ze stowarzyszenia „Skrzydła Anioła”. - Doszliśmy do wniosku, że zrobimy koncerty i pikniki integracyjne, które mają na celu jedną wielką integrację. Głośno krzyczymy przeciw wykluczeniu. Chcemy, aby osoby z niepełnosprawnościami miały możliwość brania udziału w tego typu imprezach – dodaje.