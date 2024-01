Głodny rozrywki? Sprawdź, jakie wydarzenia czekają na ciebie w Słupsku w tym tygodniu

Festiwal Zwierząt Egzotycznych w hali Gryfia

Premiera spektaklu "Utopielisko - piosenki zatopione"

"Anatomia upadku" w kinie Rejs

Karnawałowy wieczór tangowy w teatrze Rondo

Rozmówki angielskie

16 stycznia o godz. 18 w kluboksięgarni Cepelin spotka się, jak co miesiąc, angielski klub dyskusyjny "What's up?". Oto treść zaproszenia w języku angielskim: Happy New Year! As we usher in the year 2024, we feel the need to somewhat better ourselves, for example, by expanding our social circles and improving our communication skills. One way to achieve that is by joining our English conversation club. "What's Up?" is designed to bring together inquisitive people who have a keen interest in current affairs and wish to get familiar with new cultures and customs. The ECC creates an informal setting where language learners can make friends, shoot the breeze, and exchange views with like-minded people while practicing their English skills in a relaxed way. All levels of thought are welcome, but it is important that we speak English throughout the meeting. The club is in the first place aimed at intermediate/upper-intermediate/advanced (B1-C2) English language learners. Jeżeli rozumiesz ten tekst, spokojnie poradzisz sobie z dyskusją w języku angielskim. Wstęp wolny.