Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. 300 osób z kosturami i sadzonkami (WIDEO)

To aż niemal nieprawdopodobne. Mimo chłodu, deszczu i silnego wiatru ponad 300 osób przyjechało dziś (piątek) w Osusznicy w gminie Lipnica na akcji sadzenia lasu. Akcję zorganizowało Nadleśnictwo Osusznica oraz Bytów, a także partnerów. Było to spotkanie integracyjne, ale także część obchodów 100-lecia powstania Lasów Państwowych.

- To nie pierwsza nasza akcja, pierwsza była w ubiegłym roku - mówi Leszek Bobkowski z Nadleśnictwa Osusznica. - Już wówczas myśleliśmy, że ludzie odpowiedzą na nią jakoś symbolicznie, że przyjdzie kilka osób. A ku naszemu zdziwieni pojawiło się 220, w tym roku myśleliśmy, że będzie tyle samo, a przyjechało aż 327. To przedsięwzięcie ma na celu zintegrowanie środowiska, z który Nadleśnictwo na co dzień współpracuje: mieszkańcami, samorządowcami, chcieliśmy spotkać się z tymi, z którymi zazwyczaj znamy się "telefonicznie". I oczywiście są strażacy. Na strażaków ochotników zawsze możemy liczyć.