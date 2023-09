Witkacy znów trafia pod strzechy w Słupsku. Wstęp wolny. Zobacz program Anna Czerny-Marecka

Organizatorem festiwalu jest Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo, Instytut Witkacego i Słupski Ośrodek Kultury przy wsparciu finansowym Miasta Słupska, Województwa Pomorskiego, Fundacji PFR, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury Materiały promocyjne

To jedyny w Polsce konkurs inspirujący do interpretacji złożonej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Uczczenie rocznicy śmierci artysty (17 września) jest pretekstem do rozwijania kreatywności i zainteresowań uczestników ruchu teatralnego, fotografów, malarzy, tancerzy oraz wielu innych. Konkurs daje możliwość zaprezentowania własnej twórczości w różnorodnej formie. Jego celem jest nagrodzenie najciekawszych poszukiwań w głąb twórczości myśliciela, malarza, dramaturga, pisarza oraz fotografa. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Zapisy pod nr. tel. 59 842 63 49.