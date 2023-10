Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację dla drogi S6 ze Słupska do Bobrownik. To ważna inwestycja dla Pomorza!

Nawierzchnia drogi klasy S będzie dostosowana do ruchu pojazdów o nacisku 11,5 tony na oś. Odcinek S6 zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego w powiecie słupskim, na terenie gmin Słupsk i Damnica. Droga realizowana jest w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych przez NDI, NDI Sopot i Todini Central Asia. Wartość kontraktu to ok. 548 mln zł.