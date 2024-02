Wolontariuszka WOŚP w Słupsku z atakiem epilepsji. Uratował ją słuchacz Szkoły Policji

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 28 stycznia, podczas 32. finału WOŚP w Słupsku. - Podczas słupskiego finału WOŚP, praktycznie w każdej grupie wolontariuszy, którzy wyszli na ulice Słupska ze skarbonkami, był przynajmniej jeden słuchacz Szkoły Policji w cywilnym ubraniu. Takie działania zapoczątkowaliśmy z Wielką Orkiestrą ponad 20 lat temu, w wielu wypadkach słuchacze są prawie rówieśnikami kwestujących wolontariuszy - mówi Piotr Kozłowski, rzecznik prasowy Szkoły Policji w Słupsku. - W jednej z takich grup szedł wraz z wolontariuszami post. Artur Droszcz, który pełnić będzie służbę w Komisariacie Policji Bydgoszcz-Szwederowo. W pewnym momencie nasz słuchacz zauważył, że jedna z dziewcząt idzie coraz wolniej i zaczyna osuwać się na ziemię. Ponieważ znajdował się w niewielkiej odległości od niej, zdążył złapać ją tak, aby nie uderzyła głową o ziemię. Okazało się, że dziewczyna ma atak epilepsji.

Post. Artur Droszcz zabezpieczył jej głowę przed zranieniem a po ustaniu ataku, ułożył wolontariuszkę do pozycji bezpiecznej i systematycznie monitorował jej funkcje życiowe do czasu odzyskania przytomności. W międzyczasie polecił innym wolontariuszom wezwanie pomocy za pośrednictwem telefonicznego numeru 112 a następnie o przekazanie informacji o zdarzeniu do słupskiego sztabu WOŚP.

Postawę policjanta doceniła także Szefowa słupskiego Sztabu WOŚP pani Aleksandra Karnicka, która przekazała na ręce Komendanta Szkoły podziękowania za wzorowe działanie policjanta a także wszystkich innych słuchaczy i przedstawicieli kadry Szkoły Policji, którzy czuwali nad bezpieczeństwem kwestujących.

- Warto również dodać, że każdy policjant, odbywający na początku swojej kariery obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe, uczestniczy w 40-godzinnych intensywnych zajęciach poświęconych udzielaniu pierwszej pomocy. Post. Artur Droszcz dodatkowo wykorzystał także swoją wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, którą zdobył przed wstąpieniem do Policji, pływając na statkach marynarki handlowej jako marynarz - mówi Piotr Kozłowski.