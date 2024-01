Wraz z feriami zimowymi, rozpoczęły się kontrole autokarów wycieczkowych. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych

Kontrole autokarów są prowadzone w wyznaczonych punktach, na głównych szlakach komunikacyjnych oraz trasach w pobliżu zimowych kurortów. Każda kontrola to dokładna weryfikacja uprawnień, czasu pracy i trzeźwości kierowcy oraz stanu technicznego pojazdu. Wykorzystując specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy, inspektorzy oceniają m.in. stan układów hamulcowego, kierowniczego, wydechowego oraz oświetlenie i ogumienie. Działania te umożliwiają wycofanie z ruchu pojazdów, które mogą stwarzać zagrożenie, a tym samym zapewniają wyższe poczucie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Są również elementem działań prewencyjnych, które podnoszą świadomość przewoźników i pasażerów – informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Należy zaznaczyć, że z roku na rok coraz mniej osób zgłasza potrzebę przeprowadzenia kontroli autokarów. Organizatorzy wycieczek i rodzice rzadziej sięgają po pomoc inspektorów, co ma związek m.in. z tym, że coraz częściej na trasy wyjeżdżają nowoczesne pojazdy, a nie wyeksploatowane autobusy samym wyglądem budzące wątpliwości, co do ich stanu technicznego. W zeszłe ferie (16.01-28.01.2023) w województwie pomorskim przeprowadzono 14 kontroli – nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.