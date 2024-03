Wydmuchał półtora promila alkoholu i miał sądowy zakaz kierowania pojazdami

- Po godzinie dziewiątej w gminie Lipnica policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki Renault - wyjaśnia młodszy aspirant Damian Chamier Gliszczyński, pełniący obowiązki oficera prasowego komendanta powiatowego policji w Bytowie - Z uwagi na wyczuwalny zapach alkoholu, funkcjonariusze z Posterunku Policji w Lipnicy sprawdzili stan trzeźwości 45-letniego kierującego i okazało się, że w organizmie miał prawie półtora promila alkoholu.

Policjanci w systemach informatycznych ustalili, że wobec mieszkańca gminy Lipnica, Sąd Rejonowy w Bytowie wydał zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, który obowiązuje do sierpnia 2026 roku. Mężczyzna w najbliższym czasie najprawdopodobniej zostanie przesłuchanym i śledczy przedstawią mu zarzuty, a za swoje czyny odpowie on przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, natomiast za niestosowanie się do sądowego zakazu kierowania pojazdami grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.