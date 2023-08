Wysyp borowików na Kaszubach. Wiemy, gdzie pojechać na grzyby (WIDEO)

Mamy wysyp borowików. Każdy, kto lubi grzyby właśnie teraz powinien wybrać się do lasu. Z pustym koszykiem nikt nie wróci.

Sezon grzybowy w pełni. W tym roku grzyby wyjątkowo obrodziły. I to dość wcześnie, bo już w połowie sierpnia. Warto więc wybrać się na przyjemny spacer po lesie, by przynieść do domu pachnące zbiory. Aby jednak grzyby wyszły nam na zdrowie trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Pamiętajmy, że do koszyków zbieramy tylko te, do których mamy pewność, że są jadalne. Nie zbieramy zbyt młodych osobników, bo te trudno odróżnić i jeszcze nie widać cech charakterystycznych dla danego gatunku.