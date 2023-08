Wzywasz strażaków do usuwania gniazd pszczół? Rób to z głową

- Z uwagi na wzrastającą ilość zgłoszeń dotyczących usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych na terenie powiatu bytowskiego oraz mając na względzie zapewnienie na terenie całego kraju jednolitych standardów udzielanej pomocy podczas zagrożeń stwarzanych przez owady błonkoskrzydłe (np. osy, szerszenie, pszczoły) opracowane zostały „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” - wyjaśniają strażacy z Bytowa.

Zgodnie z opracowanymi zasadami straż pożarna podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda owadów błonkoskrzydłych z miejsc, w których stwarzają one bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności dotyczy to obecności osób o ograniczonej zdolności poruszania się, czy też budynków użyteczności publicznej oraz placówek oświatowych.

- W pozostałych przypadkach, przypominamy, że zgodnie z art. 61 ustawy „Prawo budowlane”, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu - podkreślają strażacy. - Zwracamy się z prośbą o zrozumienie i nie przekazywanie nieprawdziwych informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia, jeśli takowe zagrożenie nie występuje. Wyjazd zastępu w nieuzasadnionym przypadku spowoduje, że działania ratowników będą polegały na zabezpieczeniu terenu działań, ewakuację osób z obiektu i przekazanie terenu działań z zaleceniem, zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu jego właścicielowi lub zarządcy, zgodnie z „Prawem budowlanym”.