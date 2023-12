XXIII Festiwal Kolęd i Pastorałek w Jezierzycach. Trwają zapisy dla wokalistów! Wojciech Lesner

Festiwal Kolęd i Pastorałek co roku przyciąga artystów i widownię. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Festiwal Kolęd i Pastorałek co roku przyciąga do Jezierzyc artystów i miłośników muzyki z całego regionu. Już w styczniu odbędzie się 23. edycja świątecznej imprezy. Do 13 grudnia (środa) można jeszcze zgłosić swój występ.