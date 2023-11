XXXVI Mistrzostwa Polski Seniorów Taekwon-do ITF w Ustce (zdjęcia)

- Spełniło się jedno z moich marzeń - mówi Karol Winiszewski, trener sekcji Taekwon-do Kickboxing Dwumiasto i właściciel firmy szkoleniowej "winiszewski.com". - Po ponad 30-latach nieobecności na Pomorzu zorganizowałem najbardziej prestiżowy turniej pod egidą Polskiego Związku Taekwon-Do. A to wszystko na zbliżający się jubileusz 20 lat pracy trenerskiej [zajęcia prowadzone są nieprzerwanie od 2004 roku - przypomnienie redakcji].

Rywalizacja była bardzo zacięta i zróżnicowana. W Taekwon-do ITF mamy łącznie kilkanaście konkurencji indywidualnych i drużynowych. Są to m.in. walki w formule light-contact, układy formalne, bardzo widowiskowe techniki specjalne, walki aranżowane, czy też tzw. testy siły, czyli rozbicia. Jak widać, przy tej ilości zróżnicowanych elementów każdy znajdzie coś dla siebie.

W klasyfikacji generalnej klubów zwyciężył zespół Lewart Lubartów, na drugim miejscu uplasował się Gdański Klub Taekwon-do, a na trzecim Klub Sportowy Dragon Janów.

Naszym jedynym reprezentantem był zawodnik pochodzący i trenujący na co dzień w Słupsku, Bartosz Giez. Był to dla niego pierwszy start w kategorii wiekowej seniorów, gdyż już niebawem osiągnie pełnoletność. Potraktowaliśmy ten start jako zbieranie doświadczeń i z pewnością pomoże to nam w przyszłości.

Zawody odbyły się dzięki finansowemu wsparciu Starosty Słupskiego oraz Miasta Ustka oraz pod patronatem honorowym Starosty Słupskiego Pawła Lisowskiego , Burmistrza Miasta Ustka Jacka Maniszewskiego oraz Przewodniczącej Rady Miasta Ustka Leny Iwan-Kucia.