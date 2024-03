Zabawa z liczbą Pi w Słupsku. Promocja matematyki i sportu wśród uczniów [zdjęcia]

Wydarzenie miało na celu propagowanie matematyki i zarazem sportu wśród uczniów. Data imprezy nie była przypadkowa, bo 14 marca przypada Międzynarodowy Dzień Liczby Pi (greckie π – skrót słowa perimetron co znaczy obwód).

Akcja była skierowana do uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Jej inicjatorami i organizatorami są dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, jednocześnie nauczyciele matematyki - Barbara Zakrzewska (Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych), Grażyna Zienkiewicz (Zespół Szkół Technicznych) oraz Krzysztof Reszka (V Liceum Ogólnokształcące). W ramach konkursu przeprowadzono m.in. konkurencje sportowe, strzeleckie, ściankę wspinaczkową.

Co to jest liczba Pi?

Liczba Pi to pierwsza stała matematyczna, którą wprowadzili Grecy, a dokładnie Archimedes 2500 lat temu. Ma bardzo prostą definicję. Pi jest to stosunek obwodu okręgu do jego średnicy.

Liczna jest przydatna przy obliczeniach z zakresu matematyki, geometrii czy fizyki. Jest ona wykorzystywana także we wzorach demograficznych czy epidemiologicznych. Pomaga w obliczeniach z zakresu teorii liczb, rachunku prawdopodobieństwa, w równaniach teorii grawitacji czy matematyce kwantowej.