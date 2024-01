Zabójstwo byłej żony w Główczycach. Podejrzany nie wyjdzie z aresztu

Do tragedii doszło w niedzielę 14 stycznia w Główczycach. Jak informował prokurator Lech Budnik, szef Prokuratury Rejonowej w Słupsku, około godziny 16 służby zostały powiadomione o ujawnieniu w mieszkaniu ciała 39-letniej Kamili Z., byłej żony 41-letniego Sebastiana Z.

Na całym ciele kobiety znajdowały się rany zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem. Wstępna opinia z sekcji zwłok ofiary wskazywała, że przyczyną śmierci był masywny krwotok powstały wskutek odniesionych obrażeń.

W mieszkaniu przebywał Sebastian Z., były mąż ofiary. Również na jego ciele widniały obrażenia. Jednak ich charakter wskazywał na to, że mężczyzna zadał je sam sobie. Sebastian Z. był przytomny, ale wymagał pomocy medycznej. Został zatrzymany przez policję i przewieziony na oddział chirurgii słupskiego szpitala.

- Zgromadzony materiał dowodowy silnie wskazywał na to, że to Sebastian Z. mógł dopuścić się tego czynu. Przedstawiliśmy mu zarzut zabójstwa i skierowaliśmy do Sądu Rejonowego w Słupsku wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące – informował prokurator Lech Budnik. - Podejrzany nie przyznał się do zarzucanej mu zbrodni.