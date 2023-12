Zakończenie budowy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. 15 grudnia system osiągnie zdolność operacyjną

Jak dodał, w ostatnich tygodniach Polska „wywalczyła” na Radzie UE, to, o co starała się od 3-4 lat.

- W polityce międzynarodowej o sile państwa, obok gospodarki, obok sprawnego zarządzania finansami publicznymi, świadczy również silna armia. 300-tysięczna armia świetnie uzbrojona, silny polski przemysł zbrojeniowy, 4 proc. PKB na wojsko polskie - to fundamenty naszego bezpieczeństwa i naszej suwerenności" - powiedział premier.

- A mianowicie wydatki materiałowe na uzbrojenie, na armię polską nie będą zaliczane, w przypadku wyliczeń związanych z procedurą nadmiernego deficytu, do deficytu budżetowego - powiedział premier. Ocenił, że "to bardzo ważna sprawa.

Jak podkreślał Morawiecki, armia polska musi rosnąć w siłę.

-Nasze wydatki na wojsko już teraz sięgają około 4 proc. PKB. Wynika z tego, że gdyby odjąć od naszego deficytu budżetowego, to byłby on mniejszy niż 1 proc., nieco powyżej zera. To jeden z niższych deficytów, jeśli nie najniższy w UE, odejmując wydatki na armię - powiedział szef rządu.

Przypomnijmy, że budowę tarczy antyrakietowej w Redzikowie rozpoczęto w 2016 roku. Pierwotnie planowano, że ma zostać ukończona w 2018 r. Jej ukończenie zostało jednak opóźnione z powodu kłopotów z wydajnością wykonawców prac budowlanych, a także w związku z pandemią COVID-19.