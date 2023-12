Komandor Ronel C. Reyes nowym dowódcą Naval Support Facility w Redzikowie

Przez najbliższe 12 miesięcy Jednostką Wsparcia Marynarki Wojennej USA w Redzikowie będzie dowodził komandor Ronel C. Reyes.

Kim jest?

Kapitan Ronel Reyes pochodzi z San Diego w Kalifornii. Wstąpił do Marynarki Wojennej w 1994 roku i uczęszczał do Szkoły Przygotowawczej Akademii Marynarki Wojennej w Newport, RI. Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych z 1999 r., a tytuł magistra inżyniera systemów uzyskał w Szkole Podyplomowej Marynarki Wojennej.

Na morzu jego pierwsza podróż odbyła się na pokładzie USS Nassau (LHA 4), gdzie służył jako oficer Centrum Informacji Bojowej i zastępca asystenta ds. kontroli uszkodzeń. Podczas swojej podróży wysłano go na Morze Śródziemne i do Zatoki Perskiej, aby wesprzeć operacje Enduring Freedom i Iraqi Freedom. Pełnił funkcję oficera operacyjnego na USS Rueben James (FFG 57) rozmieszczanym na zachodnim Pacyfiku w celu wsparcia operacji JTF-515 i Połączonej Grupy Zadaniowej ds. Operacji Specjalnych – Filipiny (JSOTF-P) oraz różnych ćwiczeń wielonarodowych, w tym Rim of the Pacific (RIMPAC). ) 2008. Podlegał dowódcy 31 Eskadry Niszczycieli (CDS 31) jako oficer ds. systemów bojowych, gdzie brał udział w rozmieszczeniu w ramach współpracy w zakresie gotowości i szkolenia na wodzie (CARAT). Na pokładzie USS Peleliu (LHA 5) służył jako asystent ds. kontroli uszkodzeń i został wysłany na zachodni Pacyfik w celu wsparcia operacji wysuniętych sił morskich w Japonii.