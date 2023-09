Zatrzymanie Turkmenów w Ustce. Cudzoziemcy muszą opuścić Polskę

To oznacza, że w tym czasie Turkmeni nie otrzymają polskich wiz, jeśli będą się o nie starać.

Po przeprowadzeniu czynności w usteckiej placówce MOSG obcokrajowcy zostali zwolnieni. - Cudzoziemcom wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu, w której określono 15-dniowy termin na opuszczenie naszego kraju oraz orzeczono o rocznym zakazie ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen - informuje rzecznik..

- Po wręczeniu im decyzji funkcjonariusze zwolnili cudzoziemców – dodaje kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak i wyjaśnia: - W naszym ustawodawstwie przewidziano, że w przypadku, gdy cudzoziemiec pierwszy raz nielegalnie przekroczy granicę, otrzymuje decyzję zobowiązującą do powrotu. Mniej dotkliwą. Jeśli jednak nie wykona zobowiązania i zostanie ponownie schwytany, to w takich sytuacjach przeprowadzamy czynności związane z przymusowym opuszczeniem Polski. Najpierw jest to zamknięcie w ośrodku dla cudzoziemców, a następnie wydalenie z kraju.