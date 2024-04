Praca na czarno w SSSE. Strażnicy graniczni kontrolują zatrudnienie cudzoziemców

- Legalność pracy blisko 390 cudzoziemców z Kolumbii, Peru, Kuby, Zimbabwe, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji zweryfikowali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Ustce, którzy zakończyli kontrolę w dwóch firmach, świadczących usługi agencji pracy oraz zajmujących się outsourcingiem pracowniczym na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – informuje Tadeusz Gruchalla-Wensierski, pełniący obowiązki rzecznika prasowego komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

Cudzoziemcy byli kierowani do pracy w przetwórstwie rybnym.

- Funkcjonariusze stwierdzili, że 155 cudzoziemców pracowało nielegalnie. Obcokrajowcy nie mieli też wymaganych zezwoleń i dokumentów, uprawniających do legalnego pobytu w Polsce – relacjonuje Tadeusz Gruchalla-Wensierski. - Dodatkowo mundurowi ustalili, że 102 cudzoziemcom pracodawca powierzył pracę na innych warunkach niż określone w zezwoleniach na pracę. Ponadto nie poinformował pisemnie właściwych urzędów o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców w wymaganym terminie. Przeciwko pracodawcy i cudzoziemcom Straż Graniczna skieruje do sądu wnioski o ukaranie.