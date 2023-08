Zderzenia trzech pojazdów na trasie Słupsk - Ustka: autobusu, motocykla i samochodu osobowego

Do zdarzenia doszło we Włynkówku na skrzyżowaniu drogi Słupsk-Ustka z drogą do Strzelina.

- Dzisiaj około godziny 15.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze krajowej nr 21 pomiędzy Słupskiem i Ustką. Na miejsce pojechali słupscy policjanci, którzy ustalili wstępnie, że jadący ze Strzelinka w stronę Włynkowa 59-letni kierowca citroena na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu drogą krajową w stronę Słupska, 30-letniemu motocykliście, który uderzył jeszcze w stojący autobus - informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Motocyklista z urazem kończyn został zabrany na SOR, gdzie jest pod opieką lekarzy. Na miejscu pracowali policjanci, którzy ustalali dokładne okoliczności tego wypadku.

- Apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach - mówi rzecznik.