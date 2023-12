Zderzenie pociągu z samochodem osobowym. 25-latek wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy w Charnowie

- Dzisiaj chwilę po godzinie 11:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, z udziałem samochodu osobowego i pociągu, do którego doszło na przejeździe kolejowym w miejscowości Charnowo w Gminie Ustka. Na miejsce od razu pojechali policjanci z Ustki i ze Słupska. Funkcjonariusze ustalili wstępnie, że 25-letni kierujący audi wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, a następnie w bok jego pojazdu uderzył - jadący w stronę Ustki pociąg relacji Przemyśl - Ustka - którym podróżowało 15 pasażerów i 3 osoby z obsługi. Policjanci wylegitymowali wszystkich uczestników tego zdarzenia, a ich wstępne ustalenia wskazują, że nikt z pasażerów nie odniósł obrażeń. Kierowca audi z urazem głowy został zabrany na SOR. Badanie alkomatem wykazało, że zarówno kierowca samochodu jak i maszynista byli trzeźwi. Ruch pociągów na trasie do Ustki jest wstrzymany. Funkcjonariusze pracują na miejscu tego zdarzenia i ustalają jego dokładne okoliczności - mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy KMP w Słupsku.

To cud, że kierowca żyje. Siła uderzenia pospiesznego pociągu była tak duża, że zanim zdołał on wyhamować, pchał samochód po torach jeszcze przez kilkaset metrów. Wszystko wskazuje na to, że kierowca nie zachował należytej ostrożności. Możliwe, że nie uwzględnił, iż droga hamowania na ośnieżonej nawierzchni znaczenie się wydłuża. To osoba miejscowa, więc na pewno wiedziała, że jest tu przejazd kolejowy, przez który regularnie kursują pociągi w kierunku do Ustki i z powrotem. Przejazd jest bez sygnalizacji i szlabanu, ale są znaki informujące o niestrzeżonym przejeździe.