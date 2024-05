Żołnierz uratował życie kobiecie w usteckiej restauracji

- Do zdarzenia doszło w środę około godziny dziewiętnastej w jednej z miejscowych restauracji – relacjonuje kpt. Robert Czerwiński, rzecznik prasowy Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. - Żołnierze biorący udział w konkursie Najlepszy Kierowca Wojskowy 2024 roku po zakończonych zawodach poszli zwiedzać miasto i na posiłek. Podczas oczekiwania na zamówienie szeregowy Mariusza Szymański zauważył starszą kobietę, która miała poważne problemy z oddychaniem.

„Z automatu podbiegłem do poszkodowanej, a moi koledzy mnie asekurowali” – rzecznik przytacza słowa Mariusza Szymańskiego. - Kobieta była nieprzytomna i nie oddychała. Szymański, sprawdzając czynności życiowe, natychmiast rozpoczął akcję ratunkową. Zmienił ułożenie ciała kobiety, udrożnił drogi oddechowe i po chwili jego działania przyniosły efekt – poszkodowana zaczęła oddychać i odzyskała kolor skóry. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Ratownicy medyczni byli pod wrażeniem profesjonalizmu i szybkości działania żołnierza. Kobieta została przetransportowana do szpitala w Słupsku, gdzie po przebadaniu wróciła do domu.