Najlepszy kierowca w wojsku. W CSMW przedstawiciele sił zbrojnych walczą o tytuł

Było to wyzwanie, które obejmowało zabezpieczenie miejsca zdarzenia i pojazdu, ewakuację poszkodowanych, resuscytację krążeniowo-oddechową, zapewnienie poszkodowanym komfortu termicznego.

Ostatnim wyzwaniem był tor przeszkód na motocyklu Yamaha XT 660R. Uczestnicy musieli pokonać slalom i równoważnię.

- Nawet najbardziej doświadczeni kierowcy przyznali, że było to niezwykle wymagające zadanie – opisuje rzecznik. - Cały konkurs odbywa się w doskonale zorganizowanym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, które zapewnia idealne warunki do rywalizacji. Każdy aspekt - od logistyki po bezpieczeństwo - jest na najwyższym poziomie, co sprawia, że uczestnicy mogą skupić się wyłącznie na swoich zadaniach.

Dodatkowo organizatorzy przygotowali dla zawodników atrakcję integracyjną: spotkanie na Bunkrach Blüchera, gdzie uczestnicy mieli okazję wziąć udział w lekcji historii.

Przypomnijmy, że 52 zawodników podzielonych na sześć zespołów reprezentuje różne rodzaje sił zbrojnych: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Wojska Obrony Terytorialnej, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Dowództwo Garnizonu Warszawa. W pierwszym dniu zmagali się z testami z teorii. Najlepsi kierowcy zostaną uhonorowani pucharami, medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi.