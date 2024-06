Wypadek w Sąborzu pod Słupskiem. Czteroletni chłopczyk zabrany śmigłowcem do gdańskiego szpitala

Do poważnego wypadku drogowego doszło w piątek wieczorem na drodze krajowej nr 6 w Sąborzu. Do akcji ratunkowej wyruszyli strażacy, zespół ratownictwa medycznego i LPR. Śmigłowiec zabrał pokrzywdzonego w wypadku czteroletniego chłopczyka do szpitala w Gdańsku. Na razie nie są znane dokładne przyczyny zdarzenia.

- W piątek około godziny 18.30 policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze krajowej numer 6 w rejonie Sąborza – informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. - Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci ustalili wstępnie, że jadący w stronę Słupska 31-letni mężczyzna, kierujący volvo, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie z drogi, zahaczył o drzewo i zatrzymał się na polu. W wyniku tego zdarzenia czteroletni pasażer pojazdu został zabrany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do jednego z gdańskich szpitali. Natomiast 29-letnią pasażerkę zabrała karetka pogotowia ratunkowego na SOR słupskiego szpitala.