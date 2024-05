Zorza polarna widziana nad Bałtykiem. Zachwycający taniec kolorów na niebie

- Fani zórz z Pomorza są w żałobie po nocy z 10 na 11 maja. Zwykle to w naszym regionie zorzę widać najlepiej, a przedwczoraj kto nie pojechał w inną część Polski, ten przełykał łzy goryczy, ze względu na zachmurzenie w przeważającej części Pomorza. Co tam się musiało dziać nad tymi chmurami! Była to przecież noc z turbo-zorzą, największa od dziesięcioleci, widoczna w Alpach i Afryce. Kto mógł, ten wyciągał telefon i pstrykał z balkonu zdjęcia, o których ja mogę pomarzyć - mówi Magda Jędro.

Ale w nocy z 11 na 12 maja i Pomorzanie mogli ujrzeć zorzę.

- Wczoraj okazało się, że zorzowy spektakl nadal trwał, ale w dzień i póki co było zbyt jasno, aby można go było zobaczyć lub sfotografować. Zapowiedzi na wieczór były optymistyczne, acz ostrożne. Noc była piękna, jasna, księżycowa, gwiaździsta i bardzo zimna, ale ruszyłam. Gdy tylko się ściemniło, o godz. 22:30 oczom moim ukazała się ONA - widać było świetlne filary, ruch zorzy i w pewnym momencie delikatny czerwony kolor. Kto widział, ten wie, że choć aparat widzi świat inaczej niż ludzkie oko, to wcale nie umniejsza to piękna tego zjawiska. Powoduje ono ciarki, emocje i po prostu zachwyca.

Warto było marznąć! - dzieli się wrażeniami Magda.

Zorza związana jest z aktywnością słoneczną, podczas której Słońce wyrzuca w kierunku Ziemi naładowane cząstki protonów i elektronów. Związana jest z przepływem prądu w jonosferze, a więc na wysokości ok. 100 km nad powierzchnią Ziemi. Słońce cały czas emituje strumień naładowanych cząstek, ale podczas rozbłysków ich intensywność wyraźnie wzrasta. Jako, że pole magnetyczne Ziemi chroni naszą planetę, to cząstki wyrzucane są w kierunku bieguna północnego i południowego. W wyniku zetknięcia cząstek z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze powstaje niesamowity efekt świetlny w postaci zorzy polarnej.

Nie trzeba jednak rozumieć powstawania tego zjawiska. Można się po prostu zachwycać! Bez rozumienia.