140 osób rozpoczęło "Wakacje z wojskiem" w 7. BOW w Słupsku

Chętnych do służby wojskowej nie brakuje. 140 osób zostało dziś wcielonych do 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, inaugurując projekt „Wakacje z wojskiem”. Wśród nich jest 40 kobiet. Przez najbliższe 27 dni będą poznawać podstawy żołnierskiego rzemiosła, a szkolenie zakończy uroczysta przysięga. – W programie zajęć jest m.in. musztra, obsługa broni, strzelanie, udzielanie pierwszej pomocy, okopywanie się, rzut granatem – wylicza por. Piotr Gulbicki, oficer prasowy 7. Brygady, dodając, że kolejne turnusy planowane są w lipcu i sierpniu. Już jutro rekruci otrzymają broń, która będzie im towarzyszyć w dalszej żołnierskiej drodze. Wakacje z wojskiem

Wojsko Polskie zaprasza młodych ochotników do spędzenia części swoich wakacji na dobrowolnym, darmowym i ochotniczym szkoleniu wojskowym pod hasłem „Wakacje z wojskiem”. Zaplanowano trzy turnusy szkoleń w całej Polsce. Pierwszy wystartował dzisiaj, 10 czerwca. Można wybrać dowolne miejsce i termin. Za 27 dni szkolenia każdy otrzyma 6 tys. zł. Projekt wakacyjnej służby jest skierowany przede wszystkim do osób pełnoletnich w wieku 18-35 lat – szczególnie do tegorocznych maturzystów, studentów, osób w przerwie wakacyjnej oraz tych szukających pracy i zajęcia wakacyjnego. Służba w tym wypadku może stanowić alternatywę dla zwykłej pracy sezonowej.

Oferta „Wakacje z wojskiem” to 70 lokalizacji w całym kraju, z czego sześć w województwie pomorskim. Można wybrać odpowiednią dla siebie jednostkę wojskową – czy to pod kątem odległości, terminu czy charakteru służby. Będzie można się sprawdzić m. in. jako żołnierz wojsk lądowych - piechoty, marynarz, żołnierz desantu, czołgista, rakietowiec i wiele innych. Dla każdego wojskowi rekruterzy znajdą pasujący model służby.

Wojsko zaplanowało trzy turnusy - po 27 dni każdy: 10.06. - 6.07, 15.07. - 10.08. oraz 19.08. - 14.09.

Na szkolenia „Wakacje z wojskiem” można zgłosić się w każdej chwili. Procedury i formalności są proste i skrócone do minimum. Wystarczy wejść na portal www.zostanzolnierzem.pl, zadzwonić na infolinię +48 800 180 110, otworzyć listę kontaktową projektu lub po prostu zgłosić się do wybranego punktu rekrutacyjnego Wojska Polskiego.

- Zainteresowanie młodych dziewczyn, tegorocznych maturzystek jest ogromne, nie spodziewaliśmy się takiego odzewu - mówi kpt. Monika Molęda-Jasińska, koordynator akcji w województwie pomorskim.

W województwie pomorskim szkolenia są realizowane w Słupsku Rozewiu, Wejherowie, Gdyni i Ustce.

- Uczestnik jest skoszarowany przez 27 dni w danej jednostce, nie ma wychodzenia na weekendy do domu. To jest pierwszy krok dla osób, które chcą związać swoją przyszłość z wojskiem. Ostatniego - 27. dnia - szkolenia jest przysięga wojskowa. Uczestnicy szkolenia stają się żołnierzami rezerwy pasywnej, ale nie mają określonej specjalności wojskowej, nabywa się ją na kolejnym etapie szkolenia lub w ramach uczelni wojskowej - wyjaśnia kpt. Monika Molęda-Jasińska.

Zachętą są pieniądze.

- Uposażenie brutto wynosi 6 tysięcy złotych. Osobom do 26. roku życia nie potrąca się podatku, ale potrąca się składkę zdrowotną, więc na rękę zostaje 5 500 złotych. To jest świetna alternatywa dla pracy sezonowej w gastronomii czy handlu, gdzie młodzież ciężko pracuje, często za najniższą krajową - mówi kpt. Monika Molęda-Jasińska.

Jednostki realizujące szkolenie w Pomorskiem: Słupsk - 7. Brygada Obrony Wybrzeża - limit 140 miejsc, w tym 40 dla kobiet

Rozewie - 43. Batalion Saperów - limit 50 miejsc, w tym 20 kobiet

Wejherowo - Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej - limit 40 miejsc, w tym 20 kobiet

Gdynia - 3. Flotylla Okrętowa - 30 limit miejsc, 10 kobiet

Gdynia - Morska Jednostka Rakietowa - 30 miejsc, 10 kobiet

Ustka - Żandarmeria Wojskowa

Projekt „Wakacje z wojskiem” jest strategicznym zamierzeniem MON i Wojska Polskiego mającym na celu zwiększenie potencjału rezerw oraz promocję służby wojskowej. Jego głównym obszarem zainteresowania jest młodzież szkolno - studencka w wieku od 18 do 35 lat. Każdy turnus to strzelanie, przetrwanie w terenie, walka wręcz, taktyka wojskowa, szkolenia na pojazdach wojskowych.

Co ważne, to także 6 tys. zł uposażenia oraz unikalne doświadczenie zawodowe i życiowe. Dodatkowo, każdy ochotnik po takim szkoleniu będzie miał szansę na dłużej związać się z Wojskiem Polskim – czy to jako żołnierz aktywnej rezerwy, terytorials w WOT, żołnierz zawodowy, czy podchorąży akademii wojskowej. Kontakt

Woj. pomorskie

kpt. Monika Molęda-Jasińska - - 502 418 856, [email protected]

kpt. Łukasz Cieślakowski - - 605 733 630, [email protected]

lub lokalne jednostki WCR - Wojskowe Centrum Rekrutacji.

