18-latek "kręcił baczki" BMW. Popis podobał się koleżance, ale policjantom już nie

W środę późnym wieczorem - 1 listopada - dzielnicowy wraz ze specjalistą ds. nieletnich patrolowali teren miasta. Przejeżdżając przy placu Krofeya w Bytowie, zauważyli jak jeden z kierowców wprowadza w niekontrolowany poślizg swój pojazd, kręcąc nim tzw. „bączki” na asfalcie. Na ten widok natychmiast zareagowali mundurowi, którzy zatrzymali mężczyznę do kontroli.

Okazał się nim 18-latek, zaś pasażerką była jego dwa lata młodsza koleżanka. W czasie rozmowy z policjantami młody kierowca tłumaczył, że wprowadzał pojazd w poślizg, gdyż na parkingu było w tym czasie ślisko. Sprawdzenie w systemie policyjnym pokazało, że pod koniec września został on ukarany mandatem oraz aż 15 punktami karnymi za używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób znajdujących się w pojeździe bądź poza nim.

W związku z kolejnym tego typu przewinieniem funkcjonariusze skierowali na mężczyznę wniosek o ukaranie do sądu. Z uwagi na jego niewielkie doświadczenie za kółkiem kolejne punkty karne spowodują, że najprawdopodobniej straci on prawo jazdy. Sąd może ukarać go również grzywną do 5 tysięcy złotych.

Policjanci nieustannie apelują do kierowców, szczególnie tych młodych, aby nie przeceniali swoich umiejętności za kierownicą. Rozwaga za kółkiem potrzebna jest szczególnie w aktualnie panujących warunkach atmosferycznych, a nadmierna prędkość może spowodować utratę panowania nad pojazdem, co skutkuje poważnymi wypadkami drogowymi.

Funkcjonariusze nadal będą prowadzili wzmożone kontrole i obserwacje m.in. w okolicach placu Krofeya, aby wyeliminować niebezpieczne zachowania kierowców.