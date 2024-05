Pierwsze godziny z zamkniętym wiaduktem w Słupsku. Policjanci nadzorowali newralgiczne skrzyżowania

Ruch pieszy został poprowadzony trasą Sobieskiego - Towarowa - Dworzec Autobusowy (Węzeł Transportowy) - dworzec PKP (przejście w poziomie torów) - Kołłątaja.

Przypomnijmy: wiadukt kolejowy nad ul. Szczecińska zostanie rozebrany, a na jego miejscu powstanie nowy obiekt. Prace realizowane będą w dwóch etapach, połówkowo, by zachować ruch pociągów w kierunku Koszalina. Pierwsza część rozpocznie się 6 maja i potrwać ma do końca listopada bieżącego roku. Nie oznacza to jednak, że na tym utrudnienia dla kierowców się skończą. W planach jest bowiem rozbiórka i budowa nowych wiaduktów na ul. Grunwaldzkiej i Bałtyckiej, a po wykonaniu tej części inwestycji, ponowne zamknięcie przejazdu pod wiaduktem na ul. Szczecińskiej w celu zrealizowania drugiego etapu rozbiórki. Może to potrwać nawet do początku 2026 roku.