5. edycja Niepodległościowego Biegu Orła w Grabowie Parchowskim (WIDEO)

Patriotyczny zryw

- Tutaj przez te tereny przeszła olbrzymia nawałnica - mówi Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. - Straty były ogromne, można powiedzieć, że był to pogrom. I pierwsze to trzeba było zrobić to posadzić las. I ten las posadziliśmy, ale w szczególny sposób - w kształcie orła. To nas połączyło. Od pięciu lat tutaj się spotykamy, aby oddać nasze uczucia patriotyczne. Po biegu, w którym również uczestniczyłem pogratulowałem zawodnikom, a także wręczyłem upominki i puchary.