Andrzej Góralski z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku najlepszy! Gratulujemy

Dobry i wyszkolony dyżurny to synonim sprawnego działania jednostki Policji. Niejednokrotnie funkcjonariusz ten odpowiada za prawidłowe i szczegółowe pozyskiwanie informacji o zdarzeniu, przeanalizowanie jej oraz odpowiednie pokierowanie do działania podległych policjantów i sprzętu.

W służbie dyżurnej niezwykle ważne jest doświadczenie zdobyte w ciągu wielu lat pełnienia służby, ale także nieustanne doskonalenie zawodowe, a także samodoskonalenie. To te czynniki bezpośrednio wpływają na sprawne i umiejętne dysponowanie siłami i środkami tak, aby odpowiednio nadzorować nierzadko skomplikowane zadania podczas codziennej służby.

Biorąc to wszystko pod uwagę, Wydział Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zorganizował wojewódzkie eliminacje do III Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji. W turnieju wzięło udział 19 zwycięzców powiatowych eliminacji. Zawody składały się z dwóch etapów. Podczas pierwszego dnia zmagań, uczestnicy musieli pokazać swoje umiejętności podczas symulacji pełnienia służby na stanowisku kierowania. Z kolei podczas drugiego dnia turnieju przystąpili do teoretycznego testu wiedzy składającego się z 40 pytań, na które odpowiedzieć musieli w 40 minut.