Anna Górska, kandydatka do Senatu RP z Lewicy: pociąg do Bytowa musi dojechać (WIDEO)

Kolej dla Bytowa, ochrona lasów i jezior na Kaszubach, to główne chociaż nie jedyne sprawy, którymi Anna Górska będzie chciała zająć się w kolejnym parlamencie.

- Pociąg do Bytowa musi dojeżdżać, to absolutnie ważna rzecz i będę uruchamiać wszystkie możliwe ścieżki, aby tak się w końcu stało - przekonywała podczas spotkania Anna Górska, kandydatka do Senatu z Lewicy, popierana przez Pakt Senacki, czyli porozumienie wszystkich partii opozycji demokratycznej. - To, że wciąż nie ma decyzji o modernizacji linii kolejowej do Lipusza i dalej do Kościerzyny, to decyzja czysto polityczna i czas skończyć z takim “politykierstwem” w regionie. Najważniejsze rozwojowe kwestie dla Pomorza muszą być priorytetem przyszłych parlamentarzystów i moim będą.

Kandydatka, pytana była też o kwestie dotyczące pomocy seniorom, studentom w większych miastach w dostępie do akademików, wsparcia dla amatorskich zespołów ludowych, które dbają o tradycje naszego regionu. W odpowiedziach mówiła o konieczności wsparcia dla osób, które z pasji zajmują się kulturą ludową, ale pełnią też ważna społeczną i gospodarczą funkcję w regionie. Przedstawiła projekt “Renta wdowia”, który Lewica dwukrotnie w mijającej kadencji składała w Sejmie. - Zakłada, że po śmierci współmałżonka, osoba, oprócz własnej emerytury będzie mogła też zachować połowę świadczenia zmarłej osoby - mówiła. Podniosła, że studenci muszą mieć prawo do studiowania, a nie łączenia nauki z czasami pełnoetatową pracą, co wymusza na nich sytuacja na rynku mieszkaniowym i brak miejsc w akademikach.