Areszt dla mężczyzn podejrzanych o kradzież broni myśliwskiej oraz posiadanie narkotyków

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego z domów w powiecie słupskim i kradzieży pieniędzy, biżuterii i szafy pancernej z pięcioma jednostkami broni myśliwskiej o łącznej wartości 77 tysięcy złotych. Mundurowi, którzy zajęli się tą sprawą zebrali szereg szczegółowych informacji, a wnikliwa analiza zgromadzonego materiału dowodowego doprowadziła do wytypowania osób, które mogły mieć związek z tym przestępstwem.

- Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku we współpracy z funkcjonariuszami SPKP KWP w Gdańsku weszli do dwóch mieszkań w centrum Słupska - mówi Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. - W wyniku prowadzonych czynności mundurowi zatrzymali do tej sprawy dwóch mężczyzn, mieszkańców Słupska w wieku 26 i 28 lat. W działaniach udział brał także przewodnik psa służbowego Straży Granicznej w Ustce. Podczas zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy jednym z mężczyzn porcję amfetaminy i tabletki ekstazy, a w jednym z mieszkań dodatkowo kilkanaście worków z białym proszkiem, które należały do drugiego z zatrzymanych mężczyzn. Wszystkie znalezione substancje zostały przekazane biegłemu, który stwierdził, że jest to ponad 720 gramów amfetaminy. W trakcie czynności policjanci znaleźli także biżuterię pochodzącą z kradzieży.