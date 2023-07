Asystent Pacjenta - nowość w słupskim szpitalu. Ma ułatwić rejestrację do poradni specjalistycznych Magdalena Olechnowicz

Pracownice Call Center obsługujące Asystenta Pacjenta Fot. Szpital Słupsk Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku mają łatwiejszą możliwość zapisania się na wizyty u lekarzy specjalistów. Na stronie internetowej szpitala została uruchomiona aplikacja Asystent Pacjenta. Jest to dodatkowe narzędzie do komunikacji z rejestracją do poradni specjalistycznych.