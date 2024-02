Baltic Challenge – II Nadmorskie Mistrzostwa Nordic Walking w Ustce. Wspaniałe zawody nad morzem

Na II Nadmorskie Mistrzostwa Nordic Walking w Ustce zapisało się 269 osób i spora gromada maluchów, która startowała we własnej konkurencji. Z kijami trzeba było przejść 5 kilometrów malowniczą trasą nad brzegiem morza i lasem. Start i meta znajdowały się na terenie ośrodka organizatora imprezy - Pomorze Health & Family Resort w Ustce. Natomiast dla dzieci urządzono bieg na 100 metrów. W świetnej zabawie startowali zawodnicy w różnym wieku. Najmłodszy uczestnik ma rok i dwa miesiące, najstarszy 85 lat. Część osób trenowała na wczasach nordic walking w ośrodku. Wszyscy zostali nagrodzeni solidnymi odlewanymi medalami oraz certyfikatami ukończenia trasy, a najlepsi w swoich kategoriach - pucharami.

- Baltic Challenge – II Nadmorskie Mistrzostwa Nordic Walking w Ustce, które zorganizowaliśmy wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rozwoju w Ustce, to świetna okazja do tego, by pokazać, że w Ustce można się świetnie bawić także zimą. Dbać o zdrowie, kondycję i nabierać sił w naszym klimacie – mówi Mateusz Bukato z Pomorze Health & Family Resort w Ustce.

Zadowoleni byli wszyscy uczestnicy, którzy zjechali z różnych stron Polski. Kluby walczyły o wyniki, poprawiały swoje rekordy. Zawodnicy indywidualni szli z kijami głównie dla rekreacji. Taki szybszy lub trochę wolniejszy spacer z kijami nad morzem i pięknymi trasami leśnymi z pewnością dodał im sporo sił.