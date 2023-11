Bardzo drogie... siku. Za załatwienie potrzeby fizjologicznej w lesie można słono zapłacić (WIDEO)

Strażnicy Leśni nie pozostawiają złudzeń. Do lasu poza miejscami do tego wyznaczonymi absolutnie nie można wjeżdżać. Nawet, gdy zachce nam się siku.

- Kodeks Wykroczeń mówi jasno: kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny do 500 złotych - mówi Zbigniew Wera, komendant Straży Leśnej w Osusznicy. - Do lasu można tylko wjeżdżać drogami udostępnionymi - publicznymi. Są one doskonale oznaczone. Nawet, gdy musimy się zatrzymać, aby załatwić potrzebę fizjologiczną trzeba to zrobić w miejscu dozwolonym.