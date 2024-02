Będzie więcej miejsc w słupskich żłobkach. Planowana jest rozbudowa placówki przy ul. Andersa

Podczas ostatniego naboru do słupskich żłobków 70 maluchów nie dostało się, mimo zakwalifikowania się. Sytuacja ta w przyszłym roku powinna się zmienić.

- Zwiększamy liczbę miejsc w żłobkach, mam nadzieję, że już od przyszłego roku, jeżeli inwestycja przebiegnie zgodnie z planem – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydentka Słupska. - Podpisaliśmy umowę 14 grudnia z wojewodą pomorskim na rozbudowanie jednego żłobka, który taką możliwość nam daje. Mówię o żłobku przy ul. Andersa. Dzięki tej inwestycji powstaną dodatkowe 72 miejsca dla dzieci poniżej 3. roku życia. Cieszy inwestycja w zakresie wsparcia jakości życia miasta, ale także to, że pozyskamy na ten cel znaczące pieniądze. Cała inwestycja to koszt 4 mln 100 tysięcy złotych, natomiast środki pozyskane to niemal 3 mln złotych – mówi pani prezydent.

Zaplanowane prace budowlane dotyczą rozbudowy budynku żłobka o ok. 500 mkw. wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury towarzyszącej. W ramach realizacji projektu zakupione zostanie również wyposażenie sal, szatni dla dzieci i personelu, łazienek i kuchni w tym m.in leżaki, stoły, krzesełka, meble do sal dydaktycznych, umywalki, toalety, szafa chłodnicza, piec konwekcyjno – parowy i inne drobne sprzęty.