Bez ciotek nie byłoby Gotek, czyli gorzko-słodka opowieść o polskiej wsi i wsiokach w słupskim teatrze

„Matka umiera” – to zdanie z listu Ludki sprowadza do biednej chaty stojącej gdzieś wśród łąk i błot jej młodsze siostry. Do Męcza najpierw przyjeżdża średnia Kryśka. Prosto od starej Włoszki, którą się opiekuje. Pieniądze wysyła dzieciom, żeby one nie musiały za pracą wyjeżdżać. Po niej pojawia się najmłodsza, wyluzowana, piękna, pewna siebie Majka. Nie miała daleko. Mieszka w mieście odległym o około 50 kilometrów, ale tak naprawdę – w zupełnie innym świecie. Zamiast dzieci ma koty. Ludka ma córkę, która żyje w Anglii i chce sprowadzić matkę do siebie, ale dla Ludki to jakby umrzeć.

Jest i Matka. Właśnie wróciła z cmentarza, bo cóż jej pozostało poza pamięcią o przeszłości. Jest jak postać z „Ballad i romansów” Mickiewicza. Albo Dziad z „Konopielki” Redlińskiego. Nuci śpiewnie wierszem o lepszych czasach, kiedy każdy wiedział, gdzie jego miejsce, i nikt nie gonił za pieniędzmi nie wiadomo gdzie. O wsi sielskiej. Anielskiej?