Biorewolucja na stacjach paliw. Od stycznia nowa benzyna

Pan Maciej jest właścicielem poloneza. Auto pali niemało, ale służy wiernie, codziennie dowożąc właściciela do pracy. Pan Maciej nie myśli o zakupie nowszego auta, choć już za miesiąc może zmienić zdanie. Od stycznia na stacje paliw sukcesywnie wprowadzana będzie benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10 procent biokomponentów (bioetanolu). Ma całkowicie zastąpić dostępną obecnie Pb95 sprzedawaną w wariancie E5. Właściciele starszych samochodów, niedostosowanych do nowej mieszanki, będą musieli przerzucić się na droższą benzynę Pb98.

Paliwowej rewolucji nie odczują właściciele nowszych pojazdów. Samochody wyprodukowane po 2010 roku przygotowane są na nową mieszankę i bez żadnych konsekwencji przyjmą benzynę z większą ilością biokomponentów. Uważać będą musieli za to właściciele starszych samochodów - nowy rodzaj benzyny w baku może oznaczać dla auta kłopoty.