Blisko 71 mln zł na modernizację dróg w Słupsku i powiatach: słupskim i bytowskim Sylwia Lis

Zdjęcie poglądowe Archiwum PolskaPress

Szykują się kolejne przełomowe zmiany w komunikacji drogowej mieszkańców Pomorza. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2024 rok. Dzięki programowi do Słupska oraz do powiatów: słupskiego, lęborskiego, bytowskiego, wejherowskiego oraz puckiego na budowę i remonty dróg lokalnych trafi 70 923 602,80 zł.