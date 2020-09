Blog 54. Festiwalu Pianistyki Polskiej. Odcinek 2 – Leszek Możdżer, czarodziej z krainy muzyki

Prowadzący niedzielne dwa koncerty Możdżera w sali filharmonii Konrad Mielnik mówił, że Możdżer ma duży dystans do siebie i tak jest, co okazało się podczas dowcipnych, nieco sarkastycznych słownych przerywników. Było o maseczkach, zakazanym kaszlu, ale i – ten wtręt podobał mi się najbardziej – o subdominantach i dominantach, które rozwiązują się albo dobrze – toniką w dur, albo smutno – toniką w moll. I w tym miejscu od kadencji muzycznej artysta gładko przeszedł do kadencji politycznej. Trafił w punkt.

Najważniejsza była jednak muzyka, w tym dużo Chopina w oryginale i przetworzonego przez wyobraźnię pianisty, cudowne tango Piazzolli, Komeda. I utwór Depeche Mode „Enjoy the Silence” z apelem o mniej słów. Dlatego rozpisywać się nie będę. Po melancholijnym początku, powędrowaliśmy za czarodziejem w różne emocjonalne światy. Razem, ale jednak osobno, bo co kto słyszał, co przeżywał, jak odczuwał, jakie myśli przelatywały mu przez głowę, zależało od niego. Możdżer ma dar przyciągania i wprawiania publiczność w zasłuchanie. Nie musi stosować żadnych sztuczek. Jest on, fortepian, który czasem udawał inne instrumenty za sprawą jakichś szmatek i sznurków położonych na strunach, jest muzyka wypełniająca każdy kąt sali i każdy zakamarek duszy słuchacza. Magia.