„Brakuje kultury osobistej” - wandale na skwerze przy ulicy Szafranka w Słupsku

- Ważący kilkaset kilogramów stół do gry w piłkarzyki został wywrócony do góry nogami, elementy ławek zostały wyrwane, a te które ocalały są pomalowane farbą i mazakami. Spożywanie alkoholu w tym miejscu to już codzienność, do tego zrobiło się niebezpiecznie. Strach zwrócić uwagę biesiadnikom, bo się odgrażają. Ten skwer stał się stałą miejscówką dla młodzieży, której chyba brakuje kultury osobistej. Patroli policji i straży miejskiej już dawno nie widziałem w tych rejonach – skarży się Czytelnik.

Na miejsce udał się nasz fotoreporter. Rzeczywiście, ławki są zniszczone, a ciężki stół do piłkarzyków leży przewrócony.

Paweł Dyjas, komendant słupskiej straży miejskiej, zapytany o to, czy w tej sprawie strażnicy otrzymali zgłoszenia odpowiada, że takowych nie było.

- Nie otrzymaliśmy żadnych informacji od mieszkańców, że dochodzi na terenie skweru do tego typu zdarzeń. Co do sytuacji z patrolami, to rzeczywiście są one ograniczone, ponieważ współpracujemy z innymi służbami w kwestii uciekających przed wojną Ukraińców. Z drugiej strony, jeżeli otrzymalibyśmy zgłoszenie, to na pewno byśmy zareagowali. Pochylimy się nad tą sprawą i postaramy się zwiększyć patrole w tym rejonie – informuje.